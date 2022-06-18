ضبط 275 كرتونة مستلزمات طبية و900 قطعة ألعاب نارية بالوادي الجديد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد، من ضبط إحدى السيارات في الخارجة قيادة سائق وبرفقته "مالكها" من بأسوان، محملة بــ 275 كرتونة بداخلها مستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية و5 كراتين بداخلها ألعاب نارية بإجمالى 900 قطعة مختلف الأنواع والأحجام.

وبمناقشتهما أقرا بأن تلك المضبوطات تخص أحد الأشخاص من كوم أمبو بأسوان، وأنه إتفق مع مالك السيارة على نقل المضبوطات من مخازن في الخارجة بالوادى الجديد ملك 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية من الخارجة بالوادى الجديد، وذلك لنقل المضبوطات إلى الجيزة وتسليمها له.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من مالكى المخازن، وبمواجهتهما أقرا بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان، كما أضافا بأن المضبوطات مهربة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.