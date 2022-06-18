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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب: استعراض إنجازات مصر أمام منتدى بطرسبرج يؤكد نجاح الدولة

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن استعراض الرئيس السيسي، إنجازات مصر في النمو الاقتصادي حتى في عز جائحة كورونا، وتحقيقها نسبة نمو شاملة بلغت 3.3% في عام 2021، وكذلك زيادة صادراتها غير النفطية لنحو 32 مليار دولار، يؤكد نجاحات البلد فيما تحقق على أرض الواقع تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأوضح شكري في تصريحات له اليوم، أن الشعب المصرى وفق ما قاله الرئيس كان السند لعبور الأزمة الاقتصادية في السابق بعد الأحداث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وعليه قامت الحكومة بتحديث البنية التشريعية من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما أهلها لتكون صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية فى القارة الأفريقية.

وأردف وكيل اسكان البرلمان، أن مصر تصر على استكمال خطواتها لتحقيق النقلة الاقتصادية المنشودة، والارتقاء بمستوى معيشة أبنائها، لذلك وضعت خططا ورؤية 2030 لاستكمال البناء والاستثمارات، مشيرا إلى أن البيئة أصبحت مهيئة الآن لمزيد من الاستثمارات بعد استكمال البنية التحتية وفتح مجالات ضخمة للعمل في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، ومشاريع الطاقة المتجددة والخضراء والموانئ ومنظومة النقل، فمصر أصبحت أرض الفرص، وتقييمات المؤسسات الدولية هي خير شاهد.

واختتم النائب طارق شكري، بالتأكيد على ثقته التامة في عبور الأزمة العالمية الحالية، بتصميم وإرادة سياسية لا تلين، يقودها الرئيس السيسي.

مصر الرئيس السيسي مجلس النواب كورونا الحكومة

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