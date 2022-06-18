الإسكان: 90% معدلات التنفيذ في أبراج العلمين.. وشواطئ جاهزة الصيف الحالي

قال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، تعليقا على تفقد رئيس الوزراء لـ مدينة العلمين الجديدة لتفقد سير الأعمال، إن رئيس الوزراء وجه بتكثيف سرعة العمل في المشروعات.

وأضاف خالد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" تم الانتهاء من محطة تحلية مياه في مدينة العلمين، وتم إنشاء محطة كهرباء ".

وتابع خالد عباس:" معدلات التنفيذ في الابراج وصلت لـ 90 % ومستمرين في مراحل التشطيبات الداخلية للابراج ".

واكمل خالد عباس :" أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية تابعة لسكن مصر جاهزة بالكامل ولدينا كومباوند 700 فدان فيلات وشقق ووحدات سكنية في مرحلة التشطيبات ".

ولفت خالد عباس :" أعمال التنفيذ في المنطقة الترفيهية والخدمات مستمرة وتم الانتهاء من المول التجاري ويتم افتتاحه في عيد الاضحى ، وسيكون هناك عدد من الشواطئ جاهزة للعمل العام الحالي ورسومها بسيطة ".