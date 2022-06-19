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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تطرح قطع أراضى فى 10 مدن جديدة..اليوم

قطع أراضي
قطع أراضي

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح قطع أراضٍ سكنية متنوعة بين (إسكان متوسط " محور الأراضي" – إسكان متميز  - إسكان أكثر تميزاً) بعدد 3677 قطعة أرض  بـ 10 مدن جديدة.

وقال وزير الإسكان، إن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، لافتاً إلى أن شـروط الطـرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلـكـتـرونـي اعـتـبـاراً من اليوم .

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من جانبه أوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط " محور الأراضي " بعدد 1760 قطعة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة ).

وقال: أنه سيتم طرح قطع أراضي الإسكان المتميز بعدد  1740 قطعة أرض بمدن ( المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة " غرب أسيوط " - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة).

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بعدد  ۱۷۷  قطعة بمدن ( أسـوان الجديدة - سـوهـاج الجـديـدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة ).

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