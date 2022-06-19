الإسكان تطرح قطع أراضى فى 10 مدن جديدة..اليوم

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح قطع أراضٍ سكنية متنوعة بين (إسكان متوسط " محور الأراضي" – إسكان متميز - إسكان أكثر تميزاً) بعدد 3677 قطعة أرض بـ 10 مدن جديدة.

وقال وزير الإسكان، إن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، لافتاً إلى أن شـروط الطـرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلـكـتـرونـي اعـتـبـاراً من اليوم .

من جانبه أوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط " محور الأراضي " بعدد 1760 قطعة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة ).

وقال: أنه سيتم طرح قطع أراضي الإسكان المتميز بعدد 1740 قطعة أرض بمدن ( المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة " غرب أسيوط " - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة).

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بعدد ۱۷۷ قطعة بمدن ( أسـوان الجديدة - سـوهـاج الجـديـدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة ).