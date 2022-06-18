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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة أسبوعين.. تعليم الجيزة: بدء تظلمات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي غدًا

صدى البلد

شنت محافظة الجيزة حملات مُكبرة على قاعات الأفراح بطريق المريوطية للوقوف على مدى قانونية عمل القاعات وحصولها على التراخيص اللأزمة والتزامها بإجراءات الحماية المدنية.
وقامت المحافظة - من خلال مركز ومدينة أبو النمرس - بغلق وتشميع 9 قاعات أفراح مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لإدارتها بدون ترخيص وعدم الالتزام بالمعايير المحددة للتشغيل وتلقى شكاوي المواطنين بشأن هذه القاعات، فضلا عن مصادرة بعض محتويات القاعات بإجمالي حوالي ٥٠٠ حالة شملت كراسي حديد بأنواعها وترابيزات وسماعات/دي جي/ ومضخمات صوت و/باور/. 
وجاءت الحملات التي شنتها محافظة الجيزة بقيادة: محمد نور الدين السكرتير المساعد ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ونواب رئيس المركز بكافة قطاعاته وشرطة المرافق .
وسوف تواصل محافظة الجيزة حملاتها التمشيطية بقطاع المريوطية لمراجعة الإجراءات والتصاريح الخاصة بتشغيل وإدارة قاعات الأفراح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جهة أخرى، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بدء قبول تظلمات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي العام من النتائج، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم التظلمات بالإدارات التعليمية إعتبارا من غد /الأحد/، ولمدة أسبوعين.
 

 

شكاوى المواطنين الصفين الاول والثاني الثانوي وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الجيزة

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