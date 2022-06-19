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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل طاجن الجمبري بالصوص الأبيض

صدى البلد

يعتبر طاجن الجمبري بالصوص الأبيض من أكثر الأطعمة الغنية بالفسفور، والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والتى تمد الجسم بالطاقة والحيوية، لذا نستعرض فى هذا التقرير طريقة عمل طاجن الجمبري بالصوص الأبيض بطريقة غير مكلفة وبطعم شهي .


طريقة عمل طاجن الجمبري بالصوص الأبيض ..


المكونات :


250جرام جمبري بدون قشر.


250جرام جمبري بقشره.

250 جرام كاليماري.

4 حبات كابوريا.

250 جرام محار.

 كوب كريمة للطهي.

ملح وفلفل أسود وشطة.

فلفل ألوان.

بصل شرائح.

ثوم مفروم.

مكعب زبدة.

لتر ماء.

كوب صغير دقيق.

كوب حليب.

كوب جبنة موتزاريلا.

طريقه تحضير طاجن الجمبري بالصوص الأبيض:

يجب تحضير وعاء  مناسب ثم إضافة الزبدة والبصل والثوم  مع التقليب لمدة 30 ثانية، ثم إضافة فلفل الألوان وكريمة الطهي،  وتركه على النار لمدة 3 دقائق ثم تحضير طاجن متوسط وإضافة الجمبري المقشر ثم إضافة الصوص الأبيض ثم إضافة الجبنة وإدخاله فرن ساخن لمدة 15 دقيقة ويقدم مع شوربة سي فود وأرز بسمتي أبيض وبعض المقبلات.


 

 

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