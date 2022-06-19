مرفوض .. محمد عباس يُعلق على واقعة طفل اختبارات الإسماعيلي

علق الإعلامي، محمد عباس، على واقعة طفل اختبارات نادي الإسماعيلي، بعد إرتداء لقميص الأهلي.

وكشف محمد عباس في تصريحات تليفزيونية ببرنامج «الريمونتادا» عن أن الطفل يدعى كريم محمود عبدالوهاب، وأن الولد راح التمرين ولابس تي شيرت الأهلي«.

وتابع محمد عباس: «هذا الأمر ليس به أي مشكلة ومن قبل كان يوجد ولد رايح اختيارات الأهلي لابس تي شيرت الإسماعيلي، ولكن الولد لما راح بي شيرت الأهلي الأمن منعه».

وأوضح محمد عباس :«ما حدث مع هذا الطفل مرفوض ولا نريد أن نرى مثل هذه الوقائع في الكرة المصرية ويجب نبذ التعصب، ومباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم يجب أن تكون عنوانا لنبذ التعصب في الكرة المصرية».

واختتم :«في النهاية الولد لن تم اختياره في أي نادي هيقلع التي شيرت اللي هو لابسه ويلبس تي شيرت ناديه الجديد».

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