القمة 124 .. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، نحو مباراة القمة رقم 124، والتي ستجمع بين النادي الأهلي أمام الزمالك، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة المؤجلة 20 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي صاحب الملعب، المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من أصل 17 مباراة وله 3 مباريات مؤجلة، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الأول برصيد 44 نقاط، من أصل 20 مباراة لعبها الفريق هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم في الدوري اليوم الأحد 19 يونيو الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت القاهرة الموافق الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الموافق 10:00 مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

سيتم بث مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم في الدوري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية حيث تنقل المباراة ويسبقها استديو تحليلي بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية السابقين.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك

يدير مباراة الأهلي والزمالك اليوم في قمة الدوري المصري طاقم تحكيم مكون من:

الحكم: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو

مساعد حكم: إينيجو برييتو لوبيز دو سيران

مساعد حكم: دييجو باربيرو سيفيا

حكم رابع: سيزار سوتو جرادو

حكم فار: خوسيه لويس جونزاليس

مساعد فار: دافيد خيمينيز ميديي.