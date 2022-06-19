آخرها تقتل أفضل مزايا واتساب جولد.. 5 ميزات عظيمة تصل تطبيق WhatsِApp

قد يكون العام الحالي هو الأوفر حظا لـ تطبيق واتساب WhatsApp، فعلى مدار أكثر من عام عمل فريق خدمة التراسل الأشهر على تطوير بعض الميزات الجديدة، بعد أن واجه الكثير من الانتقادات أوائل العام الماضي، عقب الإعلان عن شروط جديدة لاستخدام التطبيق، ومن أجل كسب تأييد مستخدميه الغاضبين مرة أخرى قدم بعض المزايا الرائعة، والتي من شأنها أيضا أن تجتذب بعض مستخدمي النسخ المعدلة.

وفيما يلي سنستعرض إليك 5 ميزات عظيمة أعلن واتساب عن إطلاقها خلال العام الحالي 2022

5 ميزات عظيمة تصل تطبيق واتساب

1. ميزة تفاعلية جديدة:

قدم واتساب ميزة تفاعلية جديدة مقتبسة من منصة المراسلة الخاصة بشركة آبل iMessage، تسمى "ردود الفعل"، والتي تتيح لمستخدمي واتساب التفاعل مع الرسائل بطريقة سريعة بواسطة الرموز التعبيرية في كل فقاعة دردشة، ويعني هذا أنه يمكن للمستخدمين إضافة رمز إيموجي من بين 6 رموز مختلفة إلى رسالة بدلاً من كتابة رد.

2. زيادة حد المشاركين بالمجموعات:

طرح واتساب ميزة جديدة كان ينتظرها المستخدمون خاصة في فرق العمل التي تضم عددا كبيرا من الأشخاص، حيث قام بزيادة حد المشاركين بالمجموعات على المنصة لما يصل إلى 512 شخصا، حيث كان خيار إضافة المزيد من الأشخاص إلى الدردشة الجماعية في السابق يصل إلى 256 عضوا فقط.

وللتحقق مما إذا تمت ترقية حساب واتساب الخاص بك للحصول على هذه الميزة، كل ما عليك فعله هو إنشاء دردشة جماعية جديدة ثم تحديد إعداد "إضافة مشاركين" في الجزء العلوي من الشاشة، فإذا رأيت خيار عدد المشاركين 0/512 بمجرد النقر على أول جهة اتصال لإضافتها في مجموعاتك الجديدة، فأنت تملك إصدارا محدثًا من التطبيق.



3. إرسال مستندات بحجم أكبر:

أضافت شركة واتساب دعما جديدا يمنح مستخدميها القدرة على إرسال ملفات وسائط كبيرة الحجم تصل إلى 2 جيجابايت، والتي من شأنها إنهاء معاناة الملايين من المستخدمين الذين يبحثون عن بديل آخر لارسال المستندات أو الصور كبيرة الحجم.

ويسمح هذا التغيير الجديد لمستخدمي واتساب من إرسال واستقبال ملفات الوسائط الثقيلة بسلاسة دون الحاجة إلى تغيير حجمها، ويمكنك التحقق من توفر هذه الميزة على جهازك عن طريق إرسال أي ملف كبير يزيد حجمه عن 100 ميجابايت وأقل من 2 جيجابايت، فإذا تم إرسال الرسالة، فهذه يعني أن تطبيق واتساب خاصتك حصل على الدعم الخاص بمشاركة ملفات الوسائط كبيرة الحجم.



4. نقل سجل المحادثة والصور:

أنهت شركة واتساب معاناة الملايين من خلال ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين نقل سجل المحادثة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية من أندرويد إلى آيفون عبر تطبيق شركة آبل المسمى Move to iOS، ومن شأن هذه الوظيفة إلغاء القيود المفروضة على نقل سجل محادثات واتساب من هاتف إلى آخر يعمل بنظام تشغيل مختلف.

وفي السابق، كان لدى مستخدمي واتساب خيارا لنقل الدردشات فقط من آيفون إلى آيفون آخر، أو من أندرويد إلى أندرويد آخر، وتعمل الأداة الجديدة على حل هذه المشكلة وتسهيل إجراء التبديل من خلال نقل محفوظات الدردشة من جهاز أندرويد إلى آيفون.

5. إخفاء آخر ظهور وصورة حسابك:

أعلن تطبيق واتساب هذا الأسبوع عن اتاحة ميزة جديدة تمنح مستخدميه القدرة على تحديد من يمكنه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم رؤية صورة ملفهم الشخصي، ورؤية حالة آخر ظهور، ويمكنك استخدام الخيار الجديد وتقييد أشخاص محددين في جهات اتصالك على واتساب من رؤية آخر ظهور لك على التطبيق إلى جانب صورة ملفك الشخصي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- افتح تطبيق واتساب على هاتفك> ثم انقر على خيار الإعدادات من قائمة الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة> ثم الحساب> ثم الخصوصية>ومن خيار آخر ظهور أو صورة الملف الشخصي، يمكنك الاختيار بين أربع خيارات هي الجميع أو جهات الاتصال الخاصة بي أو لا أحد ومن خيار جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء يمكنك منع أشخاص محددين في جهات الاتصال الخاصة بك من رؤية صورة ملفك الشخصي، وحالة آخر ظهور.

وتقضى ميزة إخفاء آخر ظهور على تطبيق واتساب، على أبرز مزايا النسخ المعدلة مثل جي بي واتساب، وواتساب جولد، والتي قد يلجأ إليها بعض الأشخاص لاستخدامها لإخفاء آخر اتصال لهم على منصة الدردشة من الآخرين.