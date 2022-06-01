واتساب سيتوقف عن العمل نهائيا على هذه الهواتف في 2022

أعلنت منصة المراسلة الشهيرة واتساب WhatsApp، في تغيير مهم آخر على الحد الأدنى من متطلباتها للعمل مع الهواتف الذكية المتوافقة، وأن التطبيق لن يدعم أجهزة آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 10 أو iOS 11 اعتبارا من أكتوبر.

ووفقا لما ذكره موقع "arynews"، كشف WaBetaInfo، المتخصص في رصد أخبار واتساب، أن مستند دعم التطبيق الجديد ينص على أنه سيتعين على مستخدمي آيفون الترقية إلى إصدار iOS 12 أو إصدار أحدث لمواصلة استخدام خدمة المراسلة على أجهزتهم.

تطبيق واتساب سيتوقف عن العمل نهائيا على هذه الهواتف



وهذا يعني أن طرازات آيفون القديمة مثل iPhone 5 و iPhone 5c التي أصدرتها شركة آبل Apple، في سبتمبر 2012 لن تتمكن من تشغيل تطبيق واتساب اعتبارا من شهر أكتوبر القادم، ولكن سيتمكن مستخدمي الطرز الأحدث من آيفون الذين لم يحدثوا أجهزتهم بطريقة ما إلى iOS 12 أو أحدث سيتأثرون مؤقتًا بهذا التغيير.

حسبما ذكر موقع WABetaInfo، لن يتمكن مستخدمو واتساب على هواتف iPhone 5s أو iPhone 6، العاملة بنظام iOS 10، الذي تم إصداره في سبتمبر 2016، من استخدام تطبيق واتساب بعد 24 أكتوبر القادم، إلا إذا قمت بالترقية إلى آخر تحديث iOS متاح لهذه الهواتف.

ونتيجة لهذا التغيير، لن تتمكن الأجهزة التي تعمل على نظامي التشغيل iOS 10 و iOS 11 من آبل من العمل بشكل صحيح مع جميع ميزات واتساب بعد شهر أكتوبر المقبل، وكما لن يتمكن مستخدمو هواتف آيفون المتأثرة بهذا التغيير من تثبيت تطبيق واتساب عبر متجر تطبيقات App Store مرة أخرى.

وبالنسبة لهواتف "أندرويد"، تنص تعليمات واتساب، سيتمكن مستخدميه الاستمتاع بمزايا التطبيق على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل 4.1 والأحدث، وبينما سيتمكن مالكو أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث الاستمتاع بمزايا الخدمة.