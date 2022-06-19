سفير البحرين بالقاهرة يؤكد اعتزاز بلاده بالدور المحوري لمصر بقيادة الرئيس السيسي

أكد سفير مملكة البحرين بالقاهرة السفير هشام الجودر اعتزاز بلاده بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدور المحوري لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح العليا للأمة العربية وقضاياها العادلة وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتأكيدها الدائم أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، متمنيًا لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد سفير مملكة البحرين، في تصريح، له، اليوم الأحد، بزيارة ملك البحرين إلى جمهورية مصر العربية، ولقائه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، باعتبارها تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية بين البلدين الشقيقين، وتميزها على الدوام كأنموذج في التلاحم بين الأشقاء.

وأشار إلى أهمية زيارة ملك البحرين في فتح آفاق متجددة وواعدة لما فيه خير ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية، في إطار حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم التبادل التجاري والاستثماري والسياحي، ووحدة الرؤى والمواقف تجاه العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي.

ولفت إلى ترحيب جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبًا، بزيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ظل الشراكة الأخوية المتينة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، والقائمة على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل ووحدة المصير، منوهًا إلى مواقف مملكة البحرين الثابتة في مساندة الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وتعزيز مسيرتها التنموية.