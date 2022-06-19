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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة أصدقائها.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

صدى البلد

شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت هيدي كرم برفقة أصدقائها بإطلالة صيفية جذابة حيث إرتدت توب أحمر مكشوف الخصر مع بنطال جينز.

 

يذكر أن الفنانة هيدي كرم، استغاثت بجمهورها وطلبت مساعدتهم من خلال نشرها فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وقالت هيدي، من خلال الفيديو إن هناك شخصا أنشأ لها صفحة على فيسبوك، واقترح بأن يقوموا بتوثيقها وبالفعل نجحوا في توثيقها لكنه بدأ مؤخراً أن يستخدم الصفحة بشكل سلبي ويسيء إلى هيدي، وقام بسرقة الصفحة.

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