انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي اتجاه أكتوبر

شهد الطريق الصحراوي، اتجاه أكتوبر حادث، انقلاب سيارة نقل محملة سن دون وقوع إصابات.

تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل أعلى وصلة دريم القادم من الطريق الصحراوي اتجاه أكتوبر قبل محطة وقود بحوالي 500 متر دون وقوع إصابات.



ووجه اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.