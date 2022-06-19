امتحانات الثانوية العامة| وزير التعليم: لا توجد مجلدات مفاهيم للمواد غير الأساسية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة لم تتراجع عن ما أعلنته منذ أسابيع بشأن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : قلنا بكل دقة إن “مجلدات المفاهيم غير متاحة إلا للمواد الأساسية فقط".

وأضاف الوزير: تم نشر مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة منذ ٤ أسابيع على موقع الوزارة.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته : قلنا أيضًا "لا يوجد مجلد مفاهيم للمواد غير المضافة للمجموع" ولا داعي لاثارة هذه القضايا مرة أخرى وخصوصا ليلة الامتحان!

وينطلق غدا الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 ، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويبدأ غدا الاثنين ، 707 آلاف و992 طالبا/طالبة يدرسون بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية ، امتحانات الثانوية العامة 2022 بأداء امتحان مادتين من المواد التي لا تضاف للمجموع وهما التربية الدينية و التربية الوطنية.

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان التربية الدينية من التاسعة صباحا حتى 10:30 صباحا ، بينما يؤدي الطلاب امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، لن يوزع على طلاب الثانوية العامة مجلدات مفاهيم في اللجان.

ومن جانبه .. حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل الدائر بشأن مطلب إتاحة تأدية امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.



وقال وزير التربية والتعليم، إن فكرة أداء الامتحانات من المنزل كانت استثنائية أثناء جائحة كورونا، ووقتها قام بعض الطلاب باللجوء للحل الجماعي لهذه الأسئلة، وفقدت الامتحانات مصداقيتها والهدف منها.



وأضاف الوزير “لهذا قررنا أن يتم عقد امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد بلجان مراقبة وفق الجدول المعلن لطلاب المدارس المصرية والدولية”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه اثناء امتحانات الثانوية العامة 2022 ، سيؤدي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في نفس اللجنة أو المدرسة التى سيؤدون فيها امتحانات فى المواد الدراسية الأساسية ، نافية وجود اي نية لتبديل اللجان سواء في الامتحانات الأساسية أو امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.