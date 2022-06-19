عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية لدى بنك مصر الأحد 19 يونيو

اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية ختام الأحد

يستعرض "صدى البلد"، حركة  أسعار العملات الأجنبية والآسيوية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد 19 يونيو 2022 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد عند 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه 19.54 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 23.77 جنيه للشراء و23.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه 19.22 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع.

وسجلت سعر صرف كرونا سويدي مقابل الجنيه 1.82 جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرونا نرويجي مقابل الجنيه 1.85 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرونا دنماركي مقابل الجنيه 2.62 جنيه للشراء و2.66 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الآسيوية

كما رصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه فى بنك مصر ختام اليوم، الأحد.

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه نحو 13.81 جنيه للشراء و14.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه عند 2.78 جنيه للشراء و2.80 جنيه للبيع.

البنك المركزى

وأصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال آخر اجتماعاتها قرار  برفع سعر الفائدة علي الودائع والاقتراض 2%  ليصبح سعر الفائدة علي الودائع 11.25% وعلي الاقتراض 12.25%  سعر الائتمان والخصم ليصبح 11.75% وذلك للمره الثانية علي التوالي.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لآلية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لآخر.
 

العملات الاجنبية اسعار العملات الاجنبية اليوم Finance Real Estate اليوم الأحد الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدي البلد يكشف أسباب غياب أيمن أشرف وأليو ديانج عن مواجهة الزمالك

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بيان رسمي..رابطة الأندية ترد على شكوى الزمالك بشأن جماهير القمة أمام الأهلي

قتلوا الأب وابنه وكلبهما.. المتهمون: السبب خلاف على 15 جنيه ثمن لحام كاوتش

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

موضوعات متعلقة

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 19-6-2022

ترشيحاتنا

فرنسا.. مؤشرات أولية بخسارة حزب ماكرون في انتخابات البرلمان

من يؤخر صلاة المغرب.. صليها في وقتها لـ3 أسباب و6 نعم

زيادة جديدة في اسعار جيلي كول راي موديل 2022.. تفاصيل

شكري: مصر ستبني منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

سامح شكري: مصر ستبني منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

بعد إحرازه 3 ميداليات لمصر.. محمود حسني: لم أجد اهتماما بما حققته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ