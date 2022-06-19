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رئيس التحرير
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فن

وفاة شادي عبدالسلام.. محمد صبحي يوضح سبب عدم استكمال "مشروع إخناتون"| خاص

محمد صبحي
محمد صبحي

قال الفنان محمد صبحي إنه كان يتمنى تقديم قصة إخناتون في مسرحية أو فيلم، لكن وفاة المخرج شادي عبد السلام حال دون ذلك. 

وأكد الفنان محمد صبحي في تصريحات لموقع صدى البلد، أنه لا يمكن تقديم قصة إخناتون في غياب شادي عبد السلام الذي كان أسطورة، ويتمنى تقديم هذا العمل بشكل عالمي. 

وأوضح محمد صبحي في تصريحاته، أنه قضى مع المخرج شادي عبد السلام نحو عامين في التحضير لمشروع فيلم "إخناتون" الذي مازالت جلسات التصوير الخاص به تتمتع بشهرة عالمية حتى اليوم.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يقدم عملا مشابها في حين توفر ممثل يتمتع بموهبة تستحق أن يقدم شخصية إخناتون ومن الممكن أن يلعب هو دور المخرج في هذه الحالة. 

وكشف الفنان محمد صبحي عن مشروعاته الفنية المرتقبة خلال الفترة المقبلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة سنبل مساء الخميس، بعد توقيعه بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشف محمد صبحي في المؤتمر الصحفي عن أسماء المسرحيات التي يقوم بالتحضير لها حاليا، وستعرض قريبا على منصات الشركة المتحدة المختلفة. 

وأعلن الفنان محمد صبحي عن الانتهاء من تصوير مسرحية "نجوم الضهر"، التي  سيتم إذاعتها قريبا عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة بعد الاتفاق الذي تم في فبراير الماضي وبموجبه أصبحت ملك للشركة، ويحتمل عرضها في عيد الأضحى. 

كما يتم التحضير لمسرحية "عائلة اتعملها بلوك" عن أسرة تعيش في عام ١٩٢٧ وتمتد حتى عصر الرئيس السادات ومبارك وتستمر حتى عام ٢127، وتستعرض الحالة الفنية والثقافية والاجتماعية للاسرة على مر هذه السنوات.

وكشف أيضا الفنان محمد صبحي عن حماسته لتقديم مسرحية "عندما يحكم الأطفال العالم" التي تدور حول تولي الأطفال إدارة العالم والحكم وهو عمل موسيقي كوميدي هادف يظهر أفكار الطفل ورؤيته لتحسين الأوضاع. 

أيضا يقدم محمد صبحي مسرحية "الملك سيام" التي تأجلت منذ عام ١٩٩٨، وكانت تكلفتها أنذاك نصف مليون جنيه، لكنها حاليا ستكلف ٧ مليون جنيه، وعبر عن أمنيته لتقديم مسرحية إخناتون لكن بعد وفاة المخرج شادي عبد السلام لن يتمكن من تقديمها. 

محمد صبحي اخناتون المخرج شادي عبد السلام مسرحيات محمد صبحى الشركة المتحدة

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