أحمد الشامي: أتوقع تعادل الأهلي والزمالك اليوم في القمة 124

قال الفنان أحمد الشامي إنه يتوقع أن تنتهي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في ظل الظروف التي يمر بها الفريقين من الإجهاد البدني وغياب عدد من اللاعبين.

أعمال أحمد الشامي

يعيش الفنان أحمد الشامي، حالة من النشاط الفني حيث يستعد لتصوير مسلسل "الرواية" شهر يوليو المقبل وأكد ان الدور سيكون مفاجأة للجمهور.

مسلسل الرواية يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم احمد فهمي، احمد الشامي ،محمود عبدالمغني ، آيتن عامر ، شيري عادل ، عايدة رياض، ومسلسل الرواية يتكون من 10 حلقات، من إخراج أمير شوقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

ويستعد أحمد الشامي حاليا، لطرح أغنية جديدة مع فريق واما بالتزامن مع موسم الصيف الحالي بعنوان (مش حلوة بس)، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإنتاج نجوم ريكوردز وهاي واي برودكشن.

ويقوم أحمد الشامي بالتحضير لطرح أغنية ثانية مع فريق واما ولكن لم يتم الاستقرار علي اسم الأغنية حتي الآن.

من ناحية أخرى يستعد الفنان أحمد الشامي، أيضا لحفلات الصيف مع فريق "واما" ومن المقرر أن يكشفا عن عدد كبير من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.