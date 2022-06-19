شكري: مصر ستبني منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إن مصر ستبني منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا.

وأضاف شكري: "نواجه تحديات كبيرة على صعيد الطاقة والغذاء والتضخم ".

وتابع أن مصر " أثبتت أنها شريك موثوق للاتحاد الأوروبي".

و‏يلتقي وزير الخارجية ‎سامح شكري بنائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل" قبيل بدء الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، في إطار الأهمية والطبيعة الإستراتيجية للشراكة بين الجانبين.

واستهل شكري زيارته لوكسمبورج، بتصريحات صحفية ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل" قبيل عقد اللقاء الثنائي بينهما وبدء أعمال مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتوجّه وزير الخارجية اليوم الأحد، إلى لكسمبورج لعقد الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، برئاسة كل من الوزير شكري ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، وذلك لاعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تعد بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027.