العثور على سحر أسود بملعب بريطاني في صدمة مرعبة.. تفاصيل

يشعر عدد من سكان أحد المقاطعات البريطانية بحالة من القلق بعد العثور على حمل ميتة في حديقة تم ذبحها، معتقدين أن هذا الحادث يدل على استخدام طقوس السحر الأسود في منطقة كليثوربس الإنجليزية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، يحقق أعضاء المجالس في الاكتشاف المروع من قبل أعضاء نادي كرة القدم الناشئين قبل جلستهم التدريبية في عطلة نهاية الأسبوع في حديقة في منتجع North East Lincolnshire على شاطئ البحر.

الحمل المذبوح



ووقع الحادث الغريب حين كان يسير لاعبي النادي على أرض الملعب لتنظيفها ، ليجدوا حملاً مذبوح ومقطوع رأس وأحشواء بقاياه داخل كيس ملقا بجانب الشجيرات.

أفاد السكان المحليون أنهم سمعوا ضجة في الواحدة صباحًا في الحديقة، حين رصد غاريث كاي، مسؤول نادي سيدني بارك جونيور لكرة القدم، سربًا من الذباب يدور حول الحقيبة ليجد الحمل وهو مذبوح بطريقة مرعبة.



وذكرت الصحيفة أن هذه الحادثة ليست هي الأولى التي يشتبه فيها بممارسة السحر بعد العثور على حملان مقطوعة الرأس في بريطانيا، حيث في عام 2019 ، تم اكتشاف اثنين في مزرعة تبلغ مساحتها 2000 فدان في ميدل تابهاوس ، كورنوال.