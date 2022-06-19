التعادل بالقمة 124.. فيريرا يفشل في تسجيل فوزه الأول أمام الأهلي بالدوري

سيطر التعادل الإيجابي (2-2) على القمة 124 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 من دوري WE المصري.

وافتتح محمد شريف أهداف اللقاء في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، وتمكن أشرف بنشرقي من تعديل النتيجة بهدف في الدقيقة 68.

واستطاع محمود عبد الرازق شيكابالا أن يتقدم للزمالك في الدقيقة 75، قبل أن يتعادل صلاح محسن في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وحافظ الزمالك على صدارته لجدول ترتيب الدوري بعد التعادل مع الأهلي، برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، وبقى الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.

نتائج فيريرا أمام الأهلي

كانت المواجهة الأولى في 21 يوليو لعام 2015، شهدت خسارة فيريرا أمام الأهلي بنتيجة 2-0 ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح فيريرا في الثأر لنفسه عندما واجه الأهلي في نهائي كأس مصر 2015، وانتصر الزمالك بهدفين دون رد، ليحصد اللقب.

وأقيم اللقاء الثالث بين فيريرا والأهلي في كأس السوبر المحلي، وكان ذلك في 15 أكتوبر لعام 2015، وتوج المارد الأحمر باللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بالإمارات.

وجاءت نتيجة المباراة الرابعة لمواجهات فيريرا أمام الأهلي بالتعادل بنتيجة 2-2، ليفشل المدرب البرتغالي في تسجيل أول فوز له أمام الفريق الأحمر بمسابقة الدوري.