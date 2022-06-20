عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. 105 آلاف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم تتابع وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي خلال الساعات الأخيرة


٣ يوليو .. اداب القاهرة تبدأ دورة تأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية


أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الاشتراك فى دورة تأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية و ذلك بمركز جامعة القاهرة للغة و الثقافة العربية .

 

أستاذ بفنون جميلة حلوان تمثل مصر في المؤتمر الأفريقي الآسيوي للمرأة
 

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتور شادي الكردي.

 

السن عين شمس تعلن عن اول اختبار أيلتس للمركز الثقافي البريطاني


‎أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس،  تفعيل بروتكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس و المركز الثقافي البريطانى لتصبح كلية الألسن مقرًا معتمدًا لإجراء الامتحانات الورقية و الإلكترونية لاختبارات الأيلتس و لعقد الدورات  للمركز الثقافي البريطاني بجامعة عين شمس، ليقدم خدماته لمنطقة جغرافية واسعة خارج أسوار الجامعة، و سوف يعقد  أول اختبار يوم ٢٣ يوليو القادم بكلية الألسن، جامعة عين شمس.


‎ يونيو.. بدء التقديم لبرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

‎تبدأ كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين، من يوم 24-6-2022، وتم تحديد موعد امتحان القدرات يوم السبت المقبل، 18-6، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفي  عميد الكلية.

 

امتحانات الثانوية العامة.. 28376 طالبا وطالبة يؤدون امتحاني التربية الدينية والوطنية بأسيوط

تنطلق اليوم الاثنين امتحانات الثانوية العامة حيث يؤدي 28367 طالب وطالبة بمحافظة أسيوط امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية في 87 لجنة بمختلف مراكز المحافظة.

 


105 آلاف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة اليوم

يؤدى اليوم ١٠٥ آلاف و٩٦٦ طالبا وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية بالقاهرة امتحانات الثانوية العامة موزعين على ٢٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنتين إحداهما بمستشفى ٥٧٣٥٧ ، منهم ٣١٣٢٣ طالب وطالبة علمى علوم ، و٢٠٧٤٧ طالب وطالبة علمى رياضة ، و٤٥٦٢٢ طالب وطالبة أدبى بإجمالى ٩٧٦٩٢ طالبا وطالبة بالإضافة إلى ٨٣٠٤ طلاب وطالبات بالمدارس الدولية .

 

امتحانات الثانوية العامة 2022 |عمليات التعليم تتابع وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان

تتابع الان غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عملية نقل صناديق اوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 الموجودة على مستوى الجمهورية.

 

 

اخبار التعليم الدورات التدريبية صدى البلد التدريب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملئ خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 20-6-2022

ترشيحاتنا

الوكالة الدولية للطاقة: 600 مليون إفريقي يعيشون دون كهرباء

غدًا بداية الصيف.. درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 20-6-2022

لماذا أخلت النيابة سبيل المتهم بتحطيم سيارة بمحيط استاد القاهرة؟ القصة كاملة

امتحانات الثانوية العامة 2022| الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء الدين والتربية الوطنية

لمدة 14 ساعة .. قطع المياه عن مدينة 6 أكتوبر اليوم

حدث ليلا.. رفع كسوة الكعبة المشرفة.. حسن شحاتة يخرج عن صمته.. لجنة المسار الدستوري الليبي تختتم اجتماعاتها في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ