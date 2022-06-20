أخبار التعليم.. 105 آلاف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم تتابع وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي خلال الساعات الأخيرة



٣ يوليو .. اداب القاهرة تبدأ دورة تأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية



أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الاشتراك فى دورة تأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية و ذلك بمركز جامعة القاهرة للغة و الثقافة العربية .

أستاذ بفنون جميلة حلوان تمثل مصر في المؤتمر الأفريقي الآسيوي للمرأة



يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتور شادي الكردي.

السن عين شمس تعلن عن اول اختبار أيلتس للمركز الثقافي البريطاني



‎أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، تفعيل بروتكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس و المركز الثقافي البريطانى لتصبح كلية الألسن مقرًا معتمدًا لإجراء الامتحانات الورقية و الإلكترونية لاختبارات الأيلتس و لعقد الدورات للمركز الثقافي البريطاني بجامعة عين شمس، ليقدم خدماته لمنطقة جغرافية واسعة خارج أسوار الجامعة، و سوف يعقد أول اختبار يوم ٢٣ يوليو القادم بكلية الألسن، جامعة عين شمس.



‎ يونيو.. بدء التقديم لبرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

‎تبدأ كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين، من يوم 24-6-2022، وتم تحديد موعد امتحان القدرات يوم السبت المقبل، 18-6، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

تنطلق اليوم الاثنين امتحانات الثانوية العامة حيث يؤدي 28367 طالب وطالبة بمحافظة أسيوط امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية في 87 لجنة بمختلف مراكز المحافظة.



105 آلاف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة اليوم

يؤدى اليوم ١٠٥ آلاف و٩٦٦ طالبا وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية بالقاهرة امتحانات الثانوية العامة موزعين على ٢٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنتين إحداهما بمستشفى ٥٧٣٥٧ ، منهم ٣١٣٢٣ طالب وطالبة علمى علوم ، و٢٠٧٤٧ طالب وطالبة علمى رياضة ، و٤٥٦٢٢ طالب وطالبة أدبى بإجمالى ٩٧٦٩٢ طالبا وطالبة بالإضافة إلى ٨٣٠٤ طلاب وطالبات بالمدارس الدولية .

تتابع الان غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عملية نقل صناديق اوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 الموجودة على مستوى الجمهورية.