105 آلاف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة اليوم

يؤدى اليوم ١٠٥ آلاف و٩٦٦ طالبا وطالبة من ٣٣ إدارة تعليمية بالقاهرة امتحانات الثانوية العامة موزعين على ٢٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنتين إحداهما بمستشفى ٥٧٣٥٧ ، منهم ٣١٣٢٣ طالب وطالبة علمى علوم ، و٢٠٧٤٧ طالب وطالبة علمى رياضة ، و٤٥٦٢٢ طالب وطالبة أدبى بإجمالى ٩٧٦٩٢ طالبا وطالبة بالإضافة إلى ٨٣٠٤ طلاب وطالبات بالمدارس الدولية .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ اليوم الإثنين ، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان التربية الدينية من التاسعة صباحا حتى 10:30 صباحا ، بينما يؤدي الطلاب امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.