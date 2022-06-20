3 يوليو.. آداب القاهرة تبدأ دورة تأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن فتح باب الاشتراك فى دورة تأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية و ذلك بمركز جامعة القاهرة للغة و الثقافة العربية .

و اشارت كلية الاداب عن ما يتقدم خلال الدورة التدريبية فى النقاط التالية :

١- التدريب على السبورة الذكية وكيفية عمل الدروس عليها

٢- التدريب على عمل العروض التقديمية بصيغتى PowerPoint و word .

٣- التعرف على أنظمة المدارس الدولية و الفروق بينهما

٤- كيفية التاكد من حصول المدرسة الدولية على الرخصة الدولية

٥- التدريب على عمل السيرة الذاتية

٦- التدريب على كيفية عمل الديمو و المقابلة الشخصية

٧- محاضرة خاصة على كيفية التفاعل مع الطلاب على مدار العام



و تبدأ الدورة التدريبه يوم الاحد ٣ من يوليو و حتى يوم الخميس الموافق ٧ من يوليو و تشمل سعر الدورة للطلاب ٨٥٠ جنيه و الخرجين ٩٥٠ جنيه .

على الجانب الاخر ، تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح أمس، مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" وذلك في إطار متابعة مستشفيات قصر العيني والخدمات الطبية المُقدمة للمرضى للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لتكون بدرجة عالية من الكفاءة والمهنية الطبية.

وصرح الدكتور محمد الخشت، أنه تم تشكيل لجنة علمية وفنية لوضع خطة شاملة لتطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن خطة التطوير ستتم على مرحلتين، الأولى ستكون قصيرة الأجل بهدف رفع كفاءة وحدات ومعامل المستشفى، وحوكمة نظم إدارتها المالية والإدارية، والمرحلة الأخرى لتحديث شامل لنظام المستشفى وإحلال وتجديد البنية التحتية والمرافق وشراء الأجهزة الطبية ليكون مستشفى الفرنساوي وفق الكود العالمي للمستشفيات وتقديم خدمات طبية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من كافة أنحاء الجمهورية.

وخلال الجولة، التقى لدكتور محمد الخشت مجموعة من المرضى وتحاور معهم، وعبروا عن رضاهم عن الخدمة المقدمة، وكان من بينهم حالات من خارج مصر يتلقون الخدمة العلاجية، وتفقد مسار المرضى داخل المستشفى، وغرف الكشف واستراحة أسر المرضى، وقسم الطوارئ، وقسم عمليات اليوم الواحد، ووحدة الجراحة، والرعاية المركزة، ووحدة الأشعة، ومركز أمراض السكر ومضاعفاته، والصيدلية الخارجية، ووحدة فحوصات القلب، ومعمل الأوعية، وقسم التحاليل الطبية، وبعض مرافق المستشفى الأخرى.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة الإسراع في تحصيل مديونيات المستشفى لدى الغير، وتطوير نظام التسويق وتحسين نظام الفندقة، وتشغيل المستشفى بكامل طاقته، بعد الدور الكبير والمتميز الذي قام به في مواجهة جائحة كورونا والذي حقق فيه نسبا عالية من الشفاء بشهادة الجميع، كما وجه الدكتور الخشت برفع مستوى الخدمة وتقديم أعلى قدر من العناية الطبية المتميزة والمتكاملة والاستمرار في تعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لمستشفيات قصر العيني والعاملين بها.