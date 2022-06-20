جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية عن اللغات الشرقية خلال إجازة الصيف

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب، وتصقل خبراتهم، حيث تقام تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتور شادي الكردي.

وأعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب، أنه بصدد إعداد دورات وورش عمل مكثفة خلال الإجازة الصيفية، ووجه المركز دعوات إلى كليات الجامعة، للإعلان عن دورات المركز للطلاب داخل الكليات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية.

وأشار المركز إلى أنه على الراغبين فى الحجز والاستفسار التوجه إلى مقر المركز فى كلية الآداب جامعة حلوان أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعرفة طرف الحجز والمواعيد.

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورات حول اللغات الشرقية “ التركية ، العبرية”

جدير بالذكر أل الدكتورة هالة محمد حسنين أستاذ العمارة الداخلية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، مَثَّلت مصر في المؤتمر الإفريقي الآسيوي للمرأة، في دورته الثالثة، وجاءت مشاركتها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة.

وقدمت الدكتورة هالة حسنين، ورقة عمل بعرض تقديمي وإلقاء كلمة عن دور المرأة المصرية فى المجالات الأكاديمية والبحث العلمي فى العمارة الداخلية والإبداع فى التصميم ، والإشارة إلى مسيرتها وتجربتها العلمية والعملية في مجال التعليم والعمل الإنساني والاجتماعي وخدمة المجتمع المصري .

ومثلت هالة حسنين، فى تجربة ذاتية خاصة تعبر عن نموذج للفتاة المصرية التي بدأت من كونها طالبة مثالية علمياً وثقافياً وأدبياً على مستوى الجامعات المصرية، ومن خلال تمثيلها لمصر فى ألمانيا بين شباب العالم عام 1985، استكمالا لرحلة تفوق ومسيرة عمل أكاديمي، وأبحاث تم نشرها دوليا ومحليا فى مجالات تخصصها في الإبداع التصميمي، وفي مجال العمارة الداخلية والتصميم الحضري في المشروعات القومية بهدف المحافظة على الهوية المصرية الحضارية ودورها فى مجال التدريس لوضع لبنة فى بناء الأجيال القادمة لخدمة المجتمع .

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة من الوزراء وبحضور حورية الطرمال وزيرة شئون المرأة بدولة ليبيا، وجمع من الدبلوماسيين ومن هيئات قضائية وإعلاميين وسيدات أعمال وعمداء لكليات من جامعات مختلفة .

وحصلت الدكتورة هالة حسانين على شهادة تقدير ودرع تكريم، كما تم منحها شرفيا وسام سيدة الوطن العربي مع عدد من السيدات المشاركات ممن مثلوا بلادهم كلاً في مجال تخصصهم.