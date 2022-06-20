امتحانات الثانوية العامة 2022 |عمليات التعليم تتابع وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان

وسط حراسة أمنية مشددة ..

تتابع الان غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عملية نقل صناديق اوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويتم نقل صناديق اوراق اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة وسط حراسة أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات الامنية المعنية في الدولة.

وينطلق اليوم الإثنين الموافق 20 يونيو 2022 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 ، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويبدأ 707 آلاف و992 طالبا/طالبة يدرسون بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية ، امتحانات الثانوية العامة 2022 بآداء امتحان مادتين من المواد التي لا تضاف للمجموع و هما التربية الدينية و التربية الوطنية.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان التربية الدينية من التاسعة صباحا حتى 10:30 صباحا ، بينما يؤدي الطلاب امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، لن يوزع على طلاب الثانوية العامة مجلدات مفاهيم في اللجان.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 20220 ، لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس ، وسوف تعقد بنظام أوبن بوك.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد ، ولن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية