أخبار التعليم| 3 قرارات من التعليم بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.. روشتة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي خلال الساعات الأخيرة.

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات جديدة بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

وتقرر بعد المراجعات التي حدثت مع المديريات التعليمية بشأن موقف الطلاب المحجوب نتيجتهم ( مسجل لهم -٦) في بعض المواد أو الطلاب الحاصلين على أقل من درجات النجاح، وحدثت لهم مشكلات تقنية لم يسجل بها محاضر على التطبيق الالكتروني المخصص لذلك، وحرصاً على صالح الطلاب :

ماراثون الثانوية العامة.. الانتهاء من تجهيز مقار اللجان في كفر الشيخ| صور

شهدت 80 لجنة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، تفقد رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية ورؤساء القرى للجان، لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم، وتوفير كل سبل السلامة المهنية، قبل استقبالها لـ 21 ألفاً و 464 طالباً وطالبة، منهم 13 ألفاً و930 "علمي علوم"، و 1699 طالباً وطالبة "علمي رياضة" و 5817، "أدبي"، صباح الغد الإثنين، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومديرية الأمن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



لطلاب الثانوية العامة 2022.. نصائح للتخلص من التوتر والقلق الزائد

ساعات قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 ، والتى يستعد لها الملايين من الطلاب ويحلمون بالحصول على مجموع كبير يؤهلهم للدخول إلى الكليات التى يطمحون دخولها.

مستشفيات جامعة بنى سويف تستقبل 536ألف متردد خلال النصف الأول من 2022

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد المترددين على مستشفيات جامعة بنى سويف خلال النصف الأول من عام 2022 الجاري بلغ 536 ألف مواطن موزعين بين الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، والعمليات والاستقبال، وذلك في إطار المنظومة العلاجية المتكاملة التي تقوم بها مستشفيات جامعة بنى سويف لتقديم خدماتها لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

غدا.. انطلاق المرحلة الثانية من المؤتمر السنوي السادس لأمراض الصدر والحساسية

تشهد جامعة أسيوط، غدا الإثنين، انطلاق المرحلة الثانية من المؤتمر السنوي السادس لجمعية جنوب الوادي لأمراض الصدر والحساسية، بمشاركة 15 جامعة مصرية، وبحضور كوكبة من كبار رواد الأساتذة بمجال علاج أمراض الصدر والحساسية، سيمتد المؤتمر لمدة يومين.

لطلاب الثانوية العامة 2022 .. روشتة ليلة الامتحان

ساعات قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 ، والتى يستعد لها الملايين من الطلاب ويحلمون بالحصول على مجموع كبير يؤهلهم للدخول إلى الكليات التى يطمحون دخولها.. لذلك نقدم روشتة ليلة الامتحانات وفق أستاذ علم الاجتماع الدكتورة سامية خضر .