علماء الآثار يتسابقون لإنقاذ حطام سفينة تاريخية

يعيش علماء الآثار في سباق مع الزمن لإنقاذ حطام سفينة عمرها 1300 عام في فرنسا وهشة للغاية لدرجة أن الهواء يمكن أن يدمر البقايا الخشبية.

تتكون جثة القارب التي يبلغ طولها 40 قدمًا ، والتي تم اكتشافها بالقرب من بوردو ، من عوارض لم تتلامس مع الأكسجين أو الضوء لفترة طويلة ، مما أدى إلى جفافها وانقسامها.

ومع ذلك ، تقوم الفرق برش الحزم بالماء كل 30 دقيقة حتى يمكن إزالة كل قطعة من 200 قطعة بعناية وغمرها في الماء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فيما يوضح علماء الآثار أنه لم يتم تحديد مكان الراحة الأخير للقارب بعد، يمكن حقن العوارض الخشبية بالراتنج للحفاظ عليه أو يمكن إعادة دفن حطام السفينة حيث تم العثور عليه.

تم اكتشاف بقايا القارب لأول مرة في عام 2013 ، لكنها الآن مكشوفة بالكامل فوق قاع الغرين لجدول، ويرجع تاريخ السفينة إلى ما بين 680 و 720 ويعتقد أنها استخدمت لشحن البضائع عبر ذراع قديم من نهر جارون ، وهو نهر في جنوب غرب فرنسا وشمال إسبانيا.



سيسمح هذا التفكيك بإجراء تحليل مفصل لبناء القارب ، وهي عملية أساسية لتحديد التقاليد المعمارية البحرية المرتبطة بها، وقال لوران جريمبرت ، الذي يقود أعمال التنقيب عن المعهد ، لشبكة إن بي سي نيوز: "يجب الانتهاء من أعمال الحفر وتفكيك الحطام بحلول منتصف سبتمبر. في الوقت الحالي نحن في الموعد المحدد وكل قطعة من الخشب يتم تفكيكها تعلمنا المزيد عن تقنيات بناء السفن في أوائل العصور الوسطى".

قال جيم ديلجادو ، المحقق الأثري والنائب الأول لرئيس شركة SEARCH لإدارة الموارد الثقافية ، لـ ناشيونال جيوجرافيك: "هذه الأخشاب هي دليل مادي للقصص التي عُرفت وتوارثتها الأجيال".

تروي قصة مكتوبة من عام 1813 عن سفينة مانيلا جاليون الإسبانية التي تحطمت في أواخر القرن السابع عشر بالقرب من جبل نيهكاني، كما نقلت القبائل الأصلية أسطورة سفينة اختفت قبالة ساحل ولاية أوريغون حوالي عام 1693 ، وكانت تحمل الخزف وشمع العسل والحرير الصيني.

تم دعمها بقطع غامضة من شمع العسل والتي استمرت في الظهور على طول ساحل خليج نيهالم طوال القرن التاسع عشر.