سيد معوض: موسيماني متميز بإدارة المباريات الكبيرة.. والقمة تؤثر على مصير تاو..فيديو

يرى سيد معوض، نجم الكرة المصرية الأسبق، ومحلل قناة ETC، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أهم مميزاته هي إدارة المباريات الكبيرة، ومشيرًا أن مصير بيرسي تاو أصبح مهددًا في الأهلي.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، موسيماني من افضل مميزاته إدارته للمباريات الكبيرة، ونجح في كل الاختبارات ما عدا لقاء الوداد المغربي، ولكن الفيصل في المباريات الكبيرة هو أداء اللاعبين على أرضية الملعب.

وأكمل معوض، غيابات الزمالك لم تكن مؤثرة على الفريق، نتحدث عن تأثير هؤلاء اللاعبين سواء طارق حامد الذي يغيب منذ فترة طويلة، كلها كانت عامل إيجابي لتألق بعض اللاعبين الشباب في مباراة اليوم.

وأوضح معوض، بيرسي تاو لم يقدم الإضافة المنتظرة له أمام الزمالك، من الطبيعي أن تتأثر برحيل موسيماني، ولكن سامي قمصان منحه فرصة للتألق لكنه أعتقد أنه لم يتمسك بالفرصة، وهذه المباراة ستفرق جدًا في مسيرته مع النادي الأهلي.



وأكمل معوض، حسين الشحات لم يقدم الإضافة للأهلي بعد نزوله بديلًا لبيرسي تاو، ويفتقد القرار الصحيح في بعض الكرات.

وأتم معوض، محمد هاني حظه سيء لأنه ظهر في لقطة الأهداف التي سكنت شباك الأهلي خلال أخر 3 مباريات وهذا الأمر صعب للغاية، وسيجعل الحكم عليه سريعا وبلا منطق.