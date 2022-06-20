أمير مرتضى: لاعبون صنعتهم الجماهير هربوا من القمة الأخيرة.. فيديو

قال أمير مرتضى منصور المشرف على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، إن هناك لاعبين يتهربون من المشاركة مع الفريق في المباريات هذا الموسم.

وجاء تصريح أمير مرتضى عقب تعادل الزمالك مع الأهلي (2-2) في لقاء القمة المؤجل من الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الأحد.

وذكر مرتضى في تصريحاته عبر فضائية صدى البلد في برنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت: “وضعنا نظاماً نسير عليه، من يترك الزمالك في الظروف الصعبة سنتجاهله ولن نتحدث عنه .. الناس ذكية وعارفة كل حاجة .. هناك لاعبون تهربوا والنادي عنده حسن نوايا والأجانب زي بنشرقي وأوناجم بيلعبوا لأخر لحظة”.

وأضاف: “فيريرا اعترض على موضوع التأهيل في المنصورة، وطارق حامد قال له سوف أسافر إلى إسبانيا أو ألمانيا لمدة أسبوع وهذا أمر غريب، سلمناه جواز السفر طارق عرض ورقتين على انستجرام بس لم يعرض الورقة المكتوب فيها إنها لمدة أسبوع، دخلنا على 50 يوماً وسنحقق معه”.

وتابع: “حسام عبد المجيد وسيد عبد الله نيمار ويوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ليسوا لاعبين صغاراً من الآن، وشاركوا اليوم بسبب الغيابات، وكنا نطمح في الفوز”.

https://youtu.be/vxwA5riH2uw