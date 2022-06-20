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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حسن شحاتة يطلق قذائفه.. ما قصة مجاملة "محمد صلاح" التي تكررت مع لاعب ومدرب ؟

محمد صلاح
محمد صلاح

سكت كثيرًا، ثم أطلق قذائفه التي صدمت الوسط الرياضي ووضعت الكرة المصرية أمام حقيقتها في الوقت الحاضر، إنه المعلم حسن شحاتة الذي حقق مع منتخب مصر الثلاثية الذهبية 2006، 2008، 2010 على مستوى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

حالة من العشوائية 

حسن شحاتة في عيد ميلاده، كان ضيفًا من خلال مداخلة هاتفية مع المذيع هاني حتحوت على قناة صدى البلد، وتحدث بكل صدق وشفافية عن حال الكرة المصرية التي رفض التعليق عليها باستفاضة قائلًا: "«لو اتكلمت هغلط في ناس كتير أوي ودي مش عادتي، لأن احنا عايشين في حالة من العشوائية، والحل وضع خطة طويلة الأجل لتطوير الكرة بمصر أهمها انتظام مسابقة الدوري».

وتابع: «أنا مش محطوط في الصورة خالص خلال الفترة الأخيرة ومش عارف إيه السبب.. أنا أخدت 3 بطولات أمم إفريقيا متتالية، ورحيلي بعدها حاجة غريبة، ثم بعدها يتقال حسن شحاتة راحت أيامه دي حاجة غريبة لكن أنا مش زعلان».

ما قصة مجاملة محمد صلاح 

لم يفضل حسن شحاتة الدبلوماسية الزائدة بل اختار الجرأة التي فرضتها أرقام الكرة المصرية الحالية التي تساوي صفر انجازات منذ الصعود لكأس العالم 2018.

وتحدث حسن شحاتة عن محمد صلاح، معتبرًا أنه اللاعب الأفضل في العالم حاليًا، غير أنه لم يزل لم يقدم أي شيء لمنتخب مصر على مستوى التتويجات.

وقال حسن شحاتة إن كارلوس كيروش تولى مهمة تدريب منتخب مصر مجاملة لمحمد صلاح، بسبب أن وكيله هو نفس وكيل محمد صلاح.

وتابع موجهًا رسالته لمحمد صلاح: «أنت نجم من نجوم العالم، وكل ما حققته يؤكد أحقيتك بمكانتك الحالية، لكن لم تقدم شيء للمنتخب خصوصًا إن المنتظر منك الكثير، ومبدأي إن مفيش مدرب يمسك منتخب مصر طالما ماخدش بطولة حتى ولو محلية على الأقل».

عندما تحدثوا عن "المجاملة" قبل ذلك 

واستخدم نقاد في تصريحات سابقة كلمة المجاملة في أكثر من مرة - ومنهم رضا عبد العال - عندما ربطها بانضام عمر جابر للمنتخب وقال إنه ينضم للقائمة مجاملة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر، بسبب الصداقة بينهما.

وفي هذا الشأن تم توجيه سؤال لكيروش في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم بالقاهرة، حول سبب الدفع بعمر جابر على حساب عمر كمال في الجهة اليمنى، هل هو بسبب صلاح؟.

وقال كيروش إنه لن يبدي أسباب الدفع بلاعب او بآخر خلال أي مباراة، وان الرؤية الفنية تكون في المقام الأول تكون له ولجهازه المعاون، وفي النهاية تصب في مصلحة الفريق. 

حسن شحاته منتخب مصر كأس الأمم الافريقية قناة صدي البلد كارلوس كيروش

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