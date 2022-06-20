البقاء للأكثر شعبية.. هيونداي توقف إنتاج فيلوستر N بشكل نهائي

قررت "هيونداي" إنهاء إنتاج طراز Veloster في مصنعها كوريا الجنوبية بدءا من يوليو القادم، وهذا وفقًا لتقرير نشرته دار النشر الكورية الجنوبية Hankyung ، نقلاً عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن اسمها.

وفقًا للتقرير ، قامت شركة "هيونداي موتورز" بإيقاف إنتاج لوحة "هيونداي فيلوستر" تمامًا بعد 11 عامًا من تواجدها في الأسواق، قيل إن هذه الخطوة تأتي لتعزيز إنتاج الجيل التالي من "هيونداي كونا" بالإضافة إلى الاهتمام بـ "هيونداي إلنترا إن" الرياضية، المعروف أيضًا باسم "هيونداي أفانتي إن" في بلدها الأم في كوريا.

يأتي قرار وقف إنتاج "هيونداي فيلوستر" في أعقاب التقارير التي تؤكد وقف إنتاج سيارة "هيونداي أيونيك" هاتشباك الأصلية في يوليو أيضا.

هيونداي فيلوستر N

تنتج العلامة التجارية الكورية حاليًا "هيونداي فيلوستر N" حصريًا ، متخلية عن الإصدار القياسي منذ فترة، وهي السيارة التي يتم تصنيعها في أحد خطوط الإنتاج في مصنع Ulsan 1 التابع لشركة هيونداي حيث يتم تجميع "كونا" أيضا، مع وقف إنتاج فيلوستر سيكون هناك مساحة أكبر في خطوط الإنتاج لبناء مزيد من سيارات كونا الجيل الجديد الأكثر نجاحا.

هيونداي فيلوستر N

أشار التقرير أيضًا إلى تفضيل السوق سواء من الناحية المحلية أو العالمية لطرازات هيونداي إلنترا إن على فيلوستر إن هو سبب رئيسي في قرار الشركة وقف الإنتاج نهائيا والتفرغ لبناء الموديلات الأنجح والأقوى جماهيريا، خاصة بعد أن أظهرت أرقام المبيعات أن فيلوستر أصبحت تباع بأعداد أقل منذ طرح إلنترا إن في الأسواق، السيارة السيدان التي حظيت بشعبية كبيرة.

من المتوقع أن يتم الكشف عن هيونداي كونا الجيل الجديد المعاد تصميمها بالكامل خلال عام 2023 ، مع الأخذ في الاعتبار أن النموذج خضع لفيس ليفت في أواخر عام 2020 مع عدة ترقيات، لا يوجد تأكيد على هذا الجدول الزمني حتى الآن.