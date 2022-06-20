سوريا.. مقتل وإصابة 15 شخصا في هجوم إرهابي استهدف حافلة

أفادت وسائل الإعلام السورية، اليوم الإثنين، بمقتل وإصابة 15 شخصا، بينهم عسكريون، في هجوم استهدف حافلة ركاب بريف الرقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، لقي 11 عسكرياً ومدنيان اثنان مصرعهم جراء هجوم إرهابي استهدف حافلتهم صباح اليوم على طريق الرقة حمص.

وقال مصدر عسكري إنه: "حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح هذا اليوم تعرض بولمان مدني لهجوم إرهابي على طريق الرقة-حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكرياً ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين".

وكان مراسل سانا قد أفاد، في وقت سابق، باستشهاد وجرح عدد من المواطنين بينهم عسكريون جراء اعتداء إرهابي استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة.



ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وتدور اشتباكات عنيفة بين خلايا تنظيم دعش الإرهابي من جهة والميليشيات الموالية لإيران وقوات الجيش من جهة أخرى قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر شرقي حمص.

