حسام حبيب يشارك أغنية محبتك جنون

تجاهل الفنان حسام حبيب أزمته مع زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب وتصريحاتها المستمرة عنه عبر خاصية Ask بتطبيق انستجرام .

وبالتزامن مع رد شيرين عبد الوهاب على أسئلة متابعيها ،شارك حسام حبيب أغنية “محبتك جنون” للفنان مدحت صالح .

وردت الفنانة شيرين عبدالوهاب ، على أسئلة جمهورها عبر خاصية ask على ستوري تطبيق إنستجرام.

ونستعرض فى السطور التالية أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب..

بتمنى تقديم عمل استعراضى كبير

تلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، سؤالاً من أحد متابعيها: “فكرة ملازماكي من الطفولة لحد الآن” ، عبر خاصية Ask عبر حسابها بتطبيق إنستجرام .

وردت شيرين عبد الوهاب : " عمل استعراضى كبير".

صعب وصف حسام حبيب فى كلمة

وجه أحد متابعي الفنانة شيرين عبدالوهاب ، سؤال لها عن حسام حبيب وذلك عبر خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”.

وقال لها : “ حسام حبيب فى كلمة واحدة ” وردت شيرين عبد الوهاب قائلة: “ سؤال صعب ”.

كلام بهاء الدين محمد ملوش مبرر

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أزمة أغنية ماتجرحنيش" مع الشاعر بهاء الدين محمد.

وقام أحد المتابعين بسؤالها عبر انستجرام، قائلاً: “إيه رأيك في كلام بهاء الدين محمد؟” لترد قائلة :" بصراحة مش شايفة ليه أي مبرر".