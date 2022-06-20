حسام حبيب يشارك أغنية محبتك جنون

تجاهل الفنان حسام حبيب أزمته مع زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب وتصريحاتها المستمرة عنه عبر خاصية Ask بتطبيق انستجرام .
وبالتزامن مع رد شيرين عبد الوهاب على أسئلة متابعيها ،شارك حسام حبيب أغنية “محبتك جنون” للفنان مدحت صالح .
وردت الفنانة شيرين عبدالوهاب ، على أسئلة جمهورها عبر خاصية ask على ستوري تطبيق إنستجرام.
ونستعرض فى السطور التالية أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب..
بتمنى تقديم عمل استعراضى كبير
تلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، سؤالاً من أحد متابعيها: “فكرة ملازماكي من الطفولة لحد الآن” ، عبر خاصية Ask عبر حسابها بتطبيق إنستجرام .
وردت شيرين عبد الوهاب : " عمل استعراضى كبير".
صعب وصف حسام حبيب فى كلمة
وجه أحد متابعي الفنانة شيرين عبدالوهاب ، سؤال لها عن حسام حبيب وذلك عبر خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”.
وقال لها : “ حسام حبيب فى كلمة واحدة ” وردت شيرين عبد الوهاب قائلة: “ سؤال صعب ”.
كلام بهاء الدين محمد ملوش مبرر
علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أزمة أغنية ماتجرحنيش" مع الشاعر بهاء الدين محمد.
وقام أحد المتابعين بسؤالها عبر انستجرام، قائلاً: “إيه رأيك في كلام بهاء الدين محمد؟” لترد قائلة :" بصراحة مش شايفة ليه أي مبرر".