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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسام حبيب يشارك أغنية محبتك جنون

صدى البلد

تجاهل الفنان حسام حبيب أزمته مع زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب وتصريحاتها المستمرة عنه عبر خاصية Ask بتطبيق انستجرام .

وبالتزامن مع رد شيرين عبد الوهاب على أسئلة متابعيها ،شارك حسام حبيب أغنية “محبتك جنون” للفنان مدحت صالح .  

وردت الفنانة شيرين عبدالوهاب ، على أسئلة جمهورها عبر خاصية ask على ستوري تطبيق إنستجرام. 

ونستعرض فى السطور التالية أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب..

بتمنى تقديم عمل استعراضى كبير

تلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، سؤالاً من أحد متابعيها: “فكرة ملازماكي من الطفولة لحد الآن” ، عبر خاصية Ask عبر حسابها بتطبيق إنستجرام .

وردت  شيرين عبد الوهاب : " عمل استعراضى كبير".

صعب وصف حسام حبيب فى كلمة

وجه أحد متابعي الفنانة شيرين عبدالوهاب ، سؤال لها عن حسام حبيب وذلك عبر خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”. 

وقال لها : “ حسام حبيب فى كلمة واحدة  ” وردت شيرين عبد الوهاب قائلة: “ سؤال صعب ”. 

كلام بهاء الدين محمد ملوش مبرر

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أزمة أغنية ماتجرحنيش" مع الشاعر بهاء الدين محمد.

وقام أحد المتابعين بسؤالها عبر انستجرام، قائلاً: “إيه رأيك في كلام بهاء الدين محمد؟” لترد قائلة :" بصراحة مش شايفة ليه أي مبرر".

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