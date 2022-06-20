عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب كورونا.. السعودية تقرر رفع تعليق سفر المواطنين إلى 4 دول جديدة

علم السعودية
علم السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، عن رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قالت وزارة الداخلية، في بيان، إن القرار يأتي بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق، رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى جمهورية إندونيسيا، بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا.

كما قررت ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وفقاً لما يلي:

أولاً: عدم اشتراط ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة "وقايـة"، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط لـبس الكمامـة للـدخول إليهـا، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.

ثانيًا: عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية حسـب مـا تـحـدده البروتوكولات الصـادرة مـن قبـل هيئـة الصـحة العامـة "وقايـة"، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل الـتي ترغب في تطبيـق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقـق مـن الحالة الصحية للدخول إليهـا.

ثالثًا: تـكـون مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكـة (ثمانيـة) أشـهر بـدلاً مـن (ثلاثة) أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة بحســب مـا تظهـر حالتهـم الصحية في تطبيق (توكلنـا).

 

 

السعودية ترفع تعليق السفر إلى إندونيسيا

طقس السعودية اليوم.. استمرار الأجواء الحارة وسقوط الأمطار على هذه المناطق

تركيا السعودية كورونا فيروس كورونا اثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملء خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

سيدة الميكروباص: قطع الكرسي عشان يتحرش بي.. والمتهم: معرفش بتقول كده ليه

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

التعليم تضبط الطالب المتسبب في تسريب امتحان الدين لجروبات الغش

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

امتحانات الثانوية العامة 2022 |تداول أسئلة وإجابات التربية الدينية عبر تليجرام

شاهد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-6-2022

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

ترشيحاتنا

تسجيل أول حالة إصابة بـ جدري القردة في لبنان

وزير الكهرباء : حريصون على تعزيز التعاون مع إيطاليا في الطاقة المتجددة

مرتضى منصور: فيه دربكة بالأهلي بسبب بياناته الكثيرة.. وطارق حامد هيتعاقب

رئيس البرلمان: الهيئات الاقتصادية تندرج ضمن الموازنة العامة للدولة

وفد القومى للمرأة يزور السويس لبحث إطلاق مبادرة محافظة صديقة لذوي الإعاقة

شكري يكثف لقاءاته بالمسئولين الأوروبيين بـ لوكسمبورج لدعم سبل التعاون مع مصر|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

اﻟﻤﺰﻳﺪ