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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: إيران ووكلاؤها يهددون استقرار المنطقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين على أن تزويد إيران للميليشيات المسلحة بالصواريخ يعد مصدر قلق، مؤكدا أن إيران ضالعة مباشرة أو عبر وكلائها بتهديد استقرار المنطقة.

وأضاف خلال مصادقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على وثيقة الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج، أن دول الخليج شريك موثوق للتزود بالطاقة وضمان توازن السوق العالمية.

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وثيقة جديدة لتعزيز التعاون مع دول الخليج

 

وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف الشهر الماضي عن وثيقة جديدة لتعزيز التعاون مع دول الخليج، في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتجارة والتنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، والتحديات الإنسانية والإنمائية، وفقًا لقناة "العريية".

الوثيقة التي صدرت باسم "شراكة الازدهار" واعتمدها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، صادق عليها اليوم وزراء خارجية الاتحاد، تختص بالشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج، وتهدف إلى توسيع وتعميق التعاون المشترك.

وتطرقت الوثيقة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج التي توقفت مباحثاتها في 2008، بالقول "إن إطار عمل الاتحاد الأوروبي لاتفاقيات التجارة الحرة تم تطويره ويتضمن حاليا أحكاما طموحة بشأن التنمية المستدامة، والإلغاء التدريجي لرسوم التصدير والإجراءات الأخرى التي تشوه التجارة والاستثمارات".

كما أشارت إلى أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون تمثل 20 في المائة من الاقتصاد العالمي، و17.5 في المائة من التجارة العالمية، وتغطي أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية.

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