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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. عاملة نظافة تفوز في الانتخابات التشريعية وتتعهد بـ تنظيف الجمعية الوطنية

راشيل كيكي
راشيل كيكي

فازت مرشحة الاتحاد الشعبي اليساري، راشيل كيكي، في الانتخابات التشريعية الفرنسية التي عقدت الجولة الثانية منها أمس، وذلك بعد أن تغلبت على وزيرة الرياضة السابقة روكسانا ماسينونو.

وقالت صحيفة "لوباريزيان” الفرنسية، إن كيكي، التي تميزت بدورها في الإضراب الذي شهده فندق إيبيس دي باتينيول وانتهى بعد 22 شهرا باستجابة مجموعة آكور مالكة الفندق لمطالبها هي وزميلاتها، فازت بفارق ضئيل على مارسينونو في المنطقة السابعة لفال دومارن بباريس. 

وبعد فوزها، أصبحت كيكي المولودة في كوت ديفوار، أول عاملة نظافة على الإطلاق تنجح في دخول البرلمان الفرنسي. 

وفازت كيكي على منافستها بنسبة 50.3% وبفارق يقل عن 200 صوت، لكن فوزها استقبل بتصفيق مدو وبصيحات: "راشيل كيكي نائبة". 

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واستقبلت كيكي، التي تميزت بنشاطها النقابي خصوصا خلال الإضراب الماراثوني للفندق في باريس بين عامي 2019 و2021، بالرقص تعبيرا عن فرحها. 

وقالت كيكي: "هذا الانتصار تاريخي"، مشبهة ما حصلت عليه بكأس العالم”.

وأضافت”: سأكون نائبة مثالية، إنني أريد أن أنظف الجمعية الوطنية". 

وأعربت منافستها عن تقبلها للهزيمة بعد أن خاضت حملة "مرهقة"، مشيرة إلى أنها ستتابع من كثب ما ستفعله راشيل كيكي داخل الجمعية الوطنية. 

وقالت: "هذا دليل على أن هناك ما يكفي من الأموال وأننا نحن الفقراء في فرنسا يمكننا كسب المزيد".

فرنسا باريس راشيل كيكي انتخابات فرنسا عاملة نظافة

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