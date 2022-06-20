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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

فودة يتابع موقف المشروعات التنموية الجارية ..استعدادا لقمة المناخ

استعدادا لقمة المناخ..محافظ جنوب سيناء يتابع موقف المشروعات التنموية الجارية

الاجتماع الدوري
الاجتماع الدوري

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نسب تنفيذ وموقف المشروعات القومية والتنموية، والتجمعات التنموية، إلي   الاستعدادات  لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022
كما هنأ كافة الحضور بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وذلك خلال اجتماع المتابعة الدوري الاسبوعي، الذي ترأسه المحافظ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة، و رؤساء المدن ، ومديري المديريات، والإدارات المعنية، وممثلي الشركات المنفذة.
وناقش في بداية الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022 ووجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة حيث جاري تنفيذ مشروعات الخطة وجاري الصرف وفقا للمستخلصات المقدمة وتم عرض موقف الاعتمادات الإضافية الخاصة بمؤتمر تغير ات المناخ.
كما تابع المحافظ خلال الاجتماع موقف التجمعات التنموية بمدن المحافظة بمدن رأس سدر وسانت كاترين وطور سيناء والإجراءات التي تمت في هذا الشأن حيث تم المعاينة لكافة التجمعات بحضور لجنة من المكتب الفني بمجلس الوزراء والمدن والاستثمار، وعقد اجتماع بحضور مديري المديريات الخدمية المعنية، وتم الاتفاق علي ان يتم الاستلام الابتدائي بملاحظات للمباني الخدمية بكل تجمع، وقيام مديرية الزراعة بالمحافظة باتخاذ إجراءات المعاينة للأراضي الزراعية واتخاذ إجراءات تجهيز المعدات والميكنة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وأعضاء المكتب الفني لمجلس الوزراء، مع قيام كل مديرية بالتنسيق مع الوزارة التابعة لها باتخاذ اجراءات الفرش، وهذا بالاضافة لما قامت به المحافظة من أكثر من معاينة لتلك التجمعات بحضور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتلافي الملاحظات.
وتابع المحافظ موقف المشروعات الخاصة بالاستعداد لمؤتمر تغير المناخ منها تطوير طريق السلام والمنطقة يسار الطريق اتجاه المطار، ومنطقة مطلع هضبة ام السيد يمين الطريق، ووجه المحافظ بقيام المدينة بتجميل المنطقة وكذلك التنبيه علي مالكي الفنادق بمنطقة خليج نعمة بنظافة الواجهات الامامية بطريق السلام علي نفقة كل منشأة سياحية.
ووجه المحافظ بقيام مدينه شرم الشيخ بالتنسيق مع الشركة القائمة بأعمال الزراعات واللاند سكيب بتشجير الطريق الأوسط .

وتابع أعمال تشجير الطريق الأوسط وتطوير مدخل شرم الشيخ من المطار الى ميدان الصداقة وطريق السلام مع التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة البدء في الأعمال الخاصة بها.
كما تابع موقف أعمال إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتكليف الفنادق بتركيبها .
وتم خلال الاجتماع عرض موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمضمار الهجن والقرية التراثية واماكن ايواء الهجن، والمسجد.

وتابع المحافظ موقف الحديقة المركزية، وأعمال تطوير منطقة مسجد الصحابة مع قيام المدينة باتخاذ إجراءات التطوير مع الشركة المنفذة، وأعمال الصرف الصحي لقاعة المؤتمرات ، ومشروع معالجة المخلفات الصلبة ، كما أشار المحافظ الى الإجراءات التى تتخذها المحافظة حاليا نحو تجهيز زى موحد لسائقى سيارات الأجرة بشرم الشيخ بما يليق بالوجة الحضارى للمدينة خاصة خلال مؤتمر المناخ نوفمبر القادم .

وتابع فودة خلال الاجتماع ايضا موقف المشروعات الجارية بباقي مدن المحافظة منها طريق مبارك بمدينة دهب الذي تم الانتهاء منه وافتتاحه في عيد الاضحي، كورنيش الجبيل بطور سيناء الذي سيتم افتتاحه في عيد الاضحي، وأعمال استكمال تطوير شاطئ ابو زنيمة، وبحيرة بعبع وازدواج طريق البحر حمايته من آثار السيول بأبورديس.
وتابع ايضا العمل بميناء الصيد بطور سيناء، ووجه المحافظ بسرعة التنفيذ طبقا للاتفاق الذي تم مع صندوق التنمية المستدامة، وتكليف مديرية الإسكان بعمل رسومات اللاند سكيب واعمال تطوير المسرح الصيفي بطور سيناء.
وبالنسبة لمحكي الجبيل وجه المحافظ بالبدء في التنفيذ وفقا للرسومات التي تم عرضها علي وزير الاسكان اثناء زيارته المحافظة، ووجه أيضا باستكمال رصف امتداد حمام موسى الي كمين الوادى بطور سيناء بمعرفة جهاز تعمير سيناء، تنفيذ خزان تكديس المياه بقرية الوادي والجبل بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ 3 آبار مياه بمدن المحافظة، تشغيل المجزر الالي براس سدر وأبو رديس بمعرفة جهاز التعمير ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، الانتهاء من بحيرة وادي بعبع أبورديس بمعرفة الموارد المائية، وخزان تكديس المياه بالمدينة بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب ، والحديقة بمعرفة مجلس مدينة أبو رديس.
 

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