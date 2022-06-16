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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استصلاح 24 ألف فدان بمنطقة سهل القاع بطور سيناء

اجتماع الريف المصري
اجتماع الريف المصري

قال اللواء أحمد زكريا مدير مشروع استصلاح أراضي الريف المصري بطور سيناء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتنمية زراعية حقيقية على أرض طور سيناء، مشيرا إلي أنه سوف يتم استصلاح ٢٤ ألف فدان بمنطقة سهل القاع بطور سيناء ضمن المشروع الرئاسي المليون والنصف فدان علي مستوى الجمهورية، مشيرا إلي أن شركة الريف المصري شركة حكومية تضمن الاستقرار للمزارعين وإنهاء كافة الاعتمادات لهم بشرط الزراعة والتنمية الحقيقية علي أرض الواقع.


جاء ذلك خلال أول اجتماع لشركة الريف المصري بحضور الدكتور طارق الخبيرى مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة للتخطيط العمراني ومجدي الديب مدير صندوق تنمية المشروعات بجنوب سيناء وعدد من كبار مزارعي طور سيناء.

 

شارك بالحضور ممثلين عن جمعية مستثمري الزراعة بطور سيناء كلا من  محمد عامر والدكتور منير مسعود و سلام غريب و علي الجندي ووليد علي  وعدد من شباب المستثمرين في القطاع السياحي بشرم الشيخ الذين قدموا للمشاركة في الاجتماع والبحث عن فرصة استثمارية جيدة تماشيا مع سياسة الدولة في الاهتمام بالاستثمار الزراعي والصناعي.


وشكي مزارعو طور سيناء من الصعوبات والعراقيل التي تواجههم في استصلاح الأراضي في عمق الصحراء والجبال، بالإضافة لعدم وجود منافذ بيع أو شوادر علاوة عدم تقنين أوضاعهم بالتملك أو حق الانتفاع حتي الآن وخاصة مع صعوبات إجراءات إنشاء شركات واضاف المزارعين أنهم يواجهون صعوبة دخول الأسمدة والمبيدات للآفات الحشرية.


وأضاف اللواء أحمد زكريا قائد مشروع تنمية واستصلاح ٢٤ ألف فدان بسهل القاع وطور سيناء إن شركة الريف المصري هي شركة حكومية تضع في المقام الأول التنمية الحقيقة زراعيا وليس المكسب مشيرا عقود شركة الريف المصري متفق ومنسق لها من جميع الجهات وكذلك ملزمة للجميع.
 

وأوضح زكريا أن الشركة مهتمة بإنشاء المناطق اللوجستية والمصانع المرتبطة بالمحاصيل الزراعية مثل التعبئة والتغليف والتخزين وتستقدم مستثمرين كبار لإنشاء تلك المشروعات.


وأوضح زكريا أن الأراضي الواقعة في حيز الريف المصري، وتمت زراعتها و استصلحت سوف تكون لأصحابها وسوف يتم توقيع عقود لها سواء بالانتفاع أو التملك.


وأكد الدكتور  مجدي الديب مدير جهاز  تنمية المشروعات بجنوب سيناء أنه على المزارعين عمل دراسة جدوي علي ارض الواقع مشيرا إلي أنه المجالس المحلية لا تستطيع منح منافذ للمزارعين في المدن في ظل ارتفاع الإيجارات للمحلات لابد البحث عن تسويق للمحاصيل قبل حصادها .


وأضاف الدكتور طارق الخبيري مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة للتخطيط العمراني أن أراضى الريف المصري تشترط الزراعة عبر ٦٠ ٪ من مساحة الأرض مع تنظيم الآبار الجوفية ويكون بين البئر والآخر مسافة كيلو  متر حتي لا تتعرض المياه الجوفية الملوحة والسحب الجائر مع تزويد القيمة المضافة للأرض من إنشاء طرق ومشروعات لوجستية .


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الريف المصري

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سيناء طور سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي سهل القاع الريف المصري

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