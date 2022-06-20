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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الغرب محرض في أزمة الغذاء.. وموقفه مدمر في ارتفاع الأسعار

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

ألقت روسيا، اليوم الإثنين، باللوم على الموقف “المدمر” للغرب في ارتفاع أسعار الحبوب الذي أثار مخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية في أعقاب غزو أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، “فيما يتعلق باحتمال حدوث مجاعة، يميل المزيد والمزيد من الخبراء نحو سيناريو متشائم ... وهذا خطأ الأنظمة الغربية التي تعمل كمحرضين وتتخذ موقف مدمر”.

وأضافت زاخاروفا: "في الواقع، اتضح العكس تمامًا، كمية الحبوب في السوق أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة، كما أن حجم التجارة آخذ في الازدياد". 

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ووفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، فإنه قد تكون هناك أسباب عديدة لزيادة أسعار الحبوب، لكن الأسعار لا ترتفع بسبب تصرفات روسيا.

روسيا أوكرانيا الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أزمة غذاء عالمية غزو اوكرانيا

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