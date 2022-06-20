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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف من أزمة غاز.. وكالة الطاقة الدنماركية تصدر تحذيرا مبكرا

الغاز
الغاز

أصدرت وكالة الطاقة الدنماركية، اليوم الاثنين، تحذيرا مبكرا بسبب وجود مخاوف من أزمة غاز. 

وأبلغت وكالة الطاقة الدنماركية، سوق الغاز المحلي بالاستعداد لنقص محتمل بعد أن خفضت روسيا الإمدادات إلى أوروبا.

وقال مارتن هانسن، نائب مدير الوكالة، "نحن في وضع خطير، ساء بسبب انخفاض الإمدادات إلى سوق الغاز الأوروبية من روسيا، لهذا السبب، ومع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، نعلن تحذيرًا مبكرًا بالوضع الحالي". 

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وقالت الوكالة الدنماركية إن لديها خطة طوارئ لسد فجوة محتملة في الإمدادات، تشمل استغلال احتياطيات الطوارئ وتجميد الإمدادات لأكبر المستهلكين الصناعيين. 

كما طلبت الوكالة من الدنماركيين استخدام الكهرباء والماء الساخن بقدر أقل بقليل. 

يذكر أن بيانات رسمية كانت قد اكدت مؤخرا أن خزانات الغاز في الدنمارك ممتلئة بنسبة 75%.

الغاز الاتحاد الأوروبي الدنمارك وكالة الطاقة الدنماركية روسيا

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