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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع خطير.. ألمانيا تتجه للاعتماد علي الفحم لمواجهة انخفاض إمدادات الغاز الروسي

المانيا
المانيا

قالت ألمانيا إن تدهور وضع سوق الغاز يعني أن أكبر اقتصاد في أوروبا يجب أن يحد من استخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء والاعتماد علي الفحم “لفترة انتقالية”.

وحذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من أن الوضع سيكون صعبا في الشتاء بدون إجراءات احترازية لمواجهة نقص الإمدادات.

وتسعى ألمانيا لتعويض انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن طريق زيادة الاعتماد علي الفحم، الوقود الأحفوري الأكثر كثافة في الكربون من حيث الانبعاثات.

وقال هابيك: “هذا أمر خطير، لكن من الضروري في هذه الحالة تقليل استهلاك الغاز”.

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وأضاف: “يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتخزين أكبر قدر ممكن من الغاز في الصيف والخريف، يجب أن تكون صهاريج تخزين الغاز ممتلئة في الشتاء”.

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تحذير مشؤوم من شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم حول تخفيض الإمدادات، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من تعطل كامل للإمدادات في الاتحاد الأوروبي.

وقالت جازبروم، الأسبوع الماضي، إن إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، قد انخفضت.

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