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الإشراف العام
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فن

وتريات أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الموسيقى العالمي| اليوم

صدى البلد

احتفالا بعيد الموسيقى العالمي تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلين متتالين بالقاهرة والإسكندرية لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمود بيومى، وبمشاركة كل من الموسيقار الكبير هاني شنودة ، المغنية منى عزيز ، عازف التشيللو الفنان أشرف شرارة وذلك فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 21 يونيو على مسرح سيد درويش " اوبرا الإسكندرية " ومساء غد الأربعاء 22 يونيو على مسرح الجمهورية.

ويتضمن البرنامج باقة من أشهر مؤلفات الموسيقار هانى شنودة الى جانب عدد من الاعمال الغنائية التى وضعها لفرقة المصريين، منها: لا عزاء للسيدات ، علموني ، ماتحسبوش يا بنات ، بحلم معاك ، المشبوه ، لما كان البحر ازرق ، قبل ما تسلم ، ماما ستو ، اوقات أشوف ملامحك ، ماشية السنيورة ، أنا بعشق البحر ، بنات كتير ، شمس الزناتى وغيرها .

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يشار إلى ان عيد الموسيقى العالمى جاء نتيجة مبادرة اطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية فى 21 يونيو عام 1982 تحت شعار "اعزفوا الموسيقي في عيد الموسيقي " مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواه وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية.

وزارة الثقافة الاسكندرية دار الأوبرا هاني شنودة سيد درويش

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