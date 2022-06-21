إعارة مصطفى شوبير.. ميدو: الأهلي يحتاج لحارس جديد بديل للشناوي.. فيديو



أكد أحمد حسام ميدو أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى جديد، في ظل تراجع مستوى محمد الشناوي خلال الفترة الأخيرة.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي يحتاج إلى تدعيم مركز حراسة المرمى، وسبب من أسباب تراجع مستوى محمد الشناوي، كونه في راحة بسبب عدم وجود بديل قوي، على دكة البدلاء".



أضاف: "عقلية اللاعب المصري، تجعله في حاجة إلى لاعب على دكة البدلاء يهدد وجوده في التشكيل الأساسي".



وواصل: "بالنسبة لمصطفى شوبير أثبت في الفترة الماضية، أنه سيكون حارسا له مستقبلا كبيرا، ولابد أن يخرج إعارة في الموسم المقبل، وسيتألق كثيرا".



ختم حديثه قائلا: "بمجرد تعاقد الأهلي مع نادر السيد، أصبح عصام الحضري، مثل بيتر شمايكل، وتطور كثيرا، وأصبحت نسبة تركيزه عالية جدا".

