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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد السلة يرفض مشاركة الأهلي فى البطولة العربية

سلة الأهلي
سلة الأهلي

تلقى النادى الأهلى دعوة من  الاتحاد العربى لكرة السلة للمشاركة فى منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في شهر  أكتوبر المقبل.

وجاءت دعوة الاتحاد العربي لكرة السلة للنادي الأهلى للمشاركة في البطولة العربية للأندية بصفته بطل النسخة الماضية التى أقيمت في مدينة الإسكندرية بشهر أكتوبر من العام الماضي 2021.

وأكد مصدر داخل النادى الأهلى أن الاتحاد المصرى لكرة السلة رفض مشاركة الأهلى فى البطولة بداعي الرغبة فى مشاركة الأهلى فى بطولة أخرى ورغبة الاتحاد المصرى فى توفير أكبر قدر من الراحة والتركيز للأهلى للمشاركة فى البطولة الأخرى .

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