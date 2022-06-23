أبو العينين يلتقي الأمير تشارلز على هامش قمة "استثمر في رواندا"

التقى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، خلال المشاركة للجلسة الختامية لمنتدى " استثمر في رواندا" المقام على هامش قمة الكومنولث ٢٦ والمقامة في العاصمة الرواندية كيغالي.

وخلال اللقاء أكد الأمير تشارلز حضوره لقمة المناخ COP27 والتي ستقام في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، موضحا أنها ستكون أولى مراته لزيارة مدينة السلام شرم الشيخ

وتساءل الأمير تشارلز عن أوضاع السياحة المصرية مؤكدا حبه الشديد لمصر وآثارها

وأجابه النائب أبو العينين بأن أوضاع السياحة المصرية بخير وتتعافى شيئا فشيئا خاصة وأنها تعرضت لأزمات مر بها العالم أجمع مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية

وأكد أبو العينين للأمير تشارلز أن مدينة شرم الشيخ ستصبح من الوجهات المفضلة للأمير ، وأنه سيضيفها ضمن هذه الوجهات

شهد النائب أبو العينين الجلسة الختامية لمنتدى " الاستثمار في رواندا"، والتي حضرها الرئيس الرواندي بول كاجامي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، وعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات

أبو العينين مع الأمير تشارلز في رواندا

أبو العينين مع الأمير تشارلز في رواندا

أبو العينين مع الأمير تشارلز في رواندا

أبو العينين مع الأمير تشارلز في رواندا

أبو العينين مع الأمير تشارلز في رواندا

أبو العينين مع الأمير تشارلز في رواندا

أبو العينين مع الأمير تشارلز في رواندا