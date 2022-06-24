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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نانسي بيلوسي ترفض التعليق.. القضاء يدين زوج رئيسة البرلمان الأمريكي بالقيادة وهو مخمور| فيديو وصور

رئيس الكونجرس نانسي
رئيس الكونجرس نانسي بيلوسي وزوجها بول

اتهم “بول” زوج السياسية نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي، بالقيادة وهو مخمور، في قضية وثيقة الهوية الوحيدة التي تهدف إلى منع السائقين من القيادة بعد تناول النبيذ ، أو البيرة ، أو الكحول.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم توجيه الاتهام لـ “بول” من قبل المدعين في مقاطعة نابا بعد حادث تحطم سيارته الشهر الماضي، إذ اصطدم بسيارة مقابلة له على الطريق السريع ولكن لحسن الحظ لم يصب أي من السائقين.

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بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول .. القبض على زوج نانسي بيلوسي

ذكرت قناة فوكس نيوز أنهم قرروا توجيه اتهاما ، بعد أن تم تسجيل مستوى الكحول في دمه عند 0.082% - الحد الأقصى هو 0.08%.

تبين أن بول بيلوسي ، 82 عامًا ، كان في حفل عشاء لدى صديق في 28 مايو وكان يقود سيارته لمسافة قصيرة إلى المنزل عندما وقع الحادث.

كان يقود سيارته بورش وانطلق على الطريق السريع، واصطدم بسيارة رجل يبلغ من العمر 48 عامًا كان يقود سيارة جيب في نابا.

وأظهرت صور من مكان الحادث اصطدام السيارتين بسياج خشبي، وتم القبض عليه بسبب الحادث في الساعة 10.22 مساء يوم السبت. 

تم تحديد الكفالة بمبلغ 5000 دولار وتم الإفراج عنه في صباح اليوم التالي، وقال محاميه في بيان: السيد. كانت بيلوسي تحضر حفل عشاء في منزل الأصدقاء بالقرب من أوكفيل. غادر تلك الحفلة في الساعة 10.15 مساءً يوم السبت.

وكان بيلوسي متعاونًا مع ضباط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا الذين وصلوا بعد بضع دقائق، وكان بمفرده في السيارة.

ولكن تجنبت زوجته نانسي بيلوسي التعليق على الأمر، وقال مكتبها "لن تعلق رئيسة البرلمان على هذه المسألة الخاصة التي حدثت أثناء تواجدها في الساحل الشرقي".

ويكشف تقرير اعتقاله أنه كان يقود سيارته باتجاه الشرق في شارع وولنات لين، وهو شارع هادئ تصطف على جانبيه الأشجار في أوكفيل، على بعد خمسة كيلو متر جنوب كرم بيلوسي في سانت هيلينا.

وصُدم عند المعبر أثناء توجهه شمالاً في سيارته الجيب على الطريق، وتم العثور على بول بيلوسي قد تجاوزت الحد القانوني من الكحول في الدم. لهذا تم حجزه في تهمتين هما القيادة تحت تأثير الكحول والقيادة بمستوى الكحول في الدم  0.08 أو أعلى.

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نانسي بيلوسي ترفض التعليق.. القضاء يدين زوج رئيسة البرلمان الأمريكي بالقيادة وهو مخمور| فيديو وصور

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