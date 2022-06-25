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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 25-6-2022

سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي اليوم السبت

ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 25 يونيو  2022 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

سجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 5.10جنيه للشراء و5.12جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت  فى البنك المركزي المصرى ليسجل 5.09جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك(مصر ،الأهلي) ليسجل 5.09جنيه للشراء و5.11جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( HSBC،فيصل الإسلامي،المصرف العربي الدولي،CIB  ،بلوم،كريدى اجريكول ،المشرق،الإسكندرية)نحو 5.09جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع


بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( قناة السويس ،الإمارات دبي الوطني،قطر الوطني  )نحو نحو 5.08جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك التنمية الصناعية نحو 5.07جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك ابوظبي التجاري نحو 5.06جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك الكويت الوطني نحو 5.04جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (العربي الأفريقي الدولي،مصر إيران للتنمية)نحو  5.02جنيه للشراء و 5.12جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى المصرف المتحد 4.99جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى


يقدم مصرف أبوظبي الاسلامي  أعلى سعر شراء الدرهم الاماراتى مسجلا 5.10جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

 

الدرهم الاماراتى سعر الدرهم الإماراتي اليوم البنك المركزي اليوم السبت الجنيه المصري

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