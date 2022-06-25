عيد ميلاد ميرنا جميل.. صلة قرابتها بسناء جميل وسر رفضها بيع لوحاتها

تحتفل اليوم الفنانة ميرنا جميل بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي ظهرن على الشاشة مؤخراً ، وقد نجحت فى تقديم عدد من الادوار الفنية التى خطفت من خلالها قلوب المشاهدين .

ميرنا جميل نحجت فى عدد من الاعمال السينمائية مؤخراً ، ومنها مسلسل اللعبة والتي أشتهرت فيه بافيه “ قلبو .. حبو ” ، بالإضافة الى عدد من الاعمال الكوميدية الأخرى مثل ربع رومي والبيت بيتي .

ميرنا خليل عملت كمذيعة فى بدايات مشوارها الفني ، قبل ان تتفرغ بعد ذلك لعملها كممثلة ، كما إعلنت فى عدد من البرامج عن هوايتها فى الرسم ، مؤكدة انها تري نفيها مميزة فى البورتريه ، الا انها بعد المجهود والوقت الطويل فى رسم اللوحات ترفض بيعهم ، وأضحت انها تحاول ان تتخلص من هذا الأمر وفى طريقها الى أقامة نعرض خاص بها .

ميرنا جميل لديها 4 أشقاء ولم تقم بدراسة الفن ، حيث قامت درست فى كلية الالسن ، وقد لمعت بشدة بعد مشاركتها فى البرنامج الكوميدي Saturday Night Live بالعربي ، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً .

خالد جلال وسناء جميل :

أكدت ميرنا جميل ان عائلتها كانت تشجعها على دخول المجال الفني ، حيث كان والدها يحرص على ان تذهب الى المسرح بشكل مستمر ، الا انها تري ان المخرج خالد جلال كان صاحب الفضل الاول فى مشوارها الفني بعد ان قدمها فى مسرحية بعد الليل .

نفت الفنانة ميرنا جميل الشائعات التى أنتشرت مؤخراً حول كونها حفيدة الفنانة سناء جميل ، مؤكدة انها تعشها على المستوي الفني .