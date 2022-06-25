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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد ميرنا جميل.. صلة قرابتها بسناء جميل وسر رفضها بيع لوحاتها

ميرنا جميل
ميرنا جميل

تحتفل اليوم الفنانة ميرنا جميل بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي ظهرن على الشاشة مؤخراً ، وقد نجحت فى تقديم عدد من الادوار الفنية التى خطفت من خلالها قلوب المشاهدين . 

ميرنا جميل نحجت فى عدد من الاعمال السينمائية مؤخراً ، ومنها مسلسل اللعبة والتي أشتهرت فيه بافيه “ قلبو .. حبو ” ، بالإضافة الى عدد من الاعمال الكوميدية الأخرى مثل ربع رومي والبيت بيتي . 

ميرنا خليل عملت كمذيعة فى بدايات مشوارها الفني ، قبل ان تتفرغ بعد ذلك لعملها كممثلة ، كما إعلنت فى عدد من البرامج عن هوايتها فى الرسم ، مؤكدة انها تري نفيها مميزة فى البورتريه ، الا انها بعد المجهود والوقت الطويل فى رسم اللوحات ترفض بيعهم ، وأضحت انها تحاول ان تتخلص من هذا الأمر وفى طريقها الى أقامة نعرض خاص بها . 

ميرنا جميل لديها 4 أشقاء ولم تقم بدراسة الفن ، حيث قامت درست فى كلية الالسن  ، وقد لمعت بشدة بعد مشاركتها فى البرنامج الكوميدي Saturday Night Live بالعربي ، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً .

ميرنا جميل تنشر صورة بصحبة محمد صلاح..وتعلق: أحلى صباح الخير في الدنيا

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة مشرقة

خالد جلال وسناء جميل : 

أكدت ميرنا جميل ان عائلتها كانت تشجعها على دخول المجال الفني ، حيث كان والدها يحرص على ان تذهب الى المسرح بشكل مستمر ، الا انها تري ان المخرج خالد جلال كان صاحب الفضل الاول فى مشوارها الفني بعد ان قدمها فى مسرحية بعد الليل .

نفت الفنانة ميرنا جميل الشائعات التى أنتشرت مؤخراً حول كونها حفيدة الفنانة سناء جميل ، مؤكدة انها تعشها على المستوي الفني .

 

ميرنا جميل الفنانة ميرنا جميل مسلسل اللعبة المخرج خالد جلال الفنانة سناء جميل Saturday Night Live البيت بيتي

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