باللهجة المصرية.. آدم يطرح أنا مش بتاع زمان ويدخل الأعلى مشاهدة

طرح الفنان آدم عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنيته الجديدة “ أنا بتاع زمان ” ، والت ى يقدمها باللهجة المصرية .

وتمكن آدم من الدخول الى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنية أنا بتاع زمان ، حيث حقق ما يزيد عن 350 الف مشاهدة بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط .

أغنية أنا مش بتاع زمان ، للفنان آدم من كلمات ملك عادل من الحان مدين .

كان آدم قد قدم خلال شهر رمضان الماضي تتير مسلسل بابلو ، والذى قام ببطولته الفنان حسن الرداد

مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر و محمود حجازي وعثمان محمد علي ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي .

وكان آدم قدم منذ فترة أغنية باللغة المصرية حملت أسم رابع فنجان قهوة ، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وتم تسجيلها في استوديهات بيروت .