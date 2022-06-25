التفاح بـ10 جنيهات والطماطم بـ3.5.. أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم |فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" اليوم "السبت" أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق عبر البث المباشر علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد الإرتفاع الشديد بإسعار بعض الأصناف خلال هذا الإسبوع.

وقال "محمد أحمد" تاجر خضروات بالجيزة، إن الأسعار أرتفعت بنسبة ٢٥% بداية من أول الإسبوع الحالي لما تمر به البلاد من أزمات إقتصادية

وأضاف أن بعض الأصناف ارتفعت أسعارها بشكل كبير، حيث سجلت البطاطس 5 جنيهات للكيلو والطماطم 5 جنيهات والكوسة ١٢ جنيها والليمون بـ٢٠ جنيها والفاصوليا بـ١٢ جنيها والفلفل الرومي 5جنيهات والخس بـ ٢ جنيه والثوم بـ١٠ جنيهات والثوم الصيني بـ 10 جنيهات والبصل الأحمر بـ 3.5 جنيه والبطاطا بـ ٨ جنيهات والباذنجان بـ5 جنيهات والجزر بـ5 جنيهات .

وأشار إلي أن أسعار الفواكة سعرها الي حد ما معتدل وهناك إقبال شديد عليها بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حيث سجل العنب 10جنيهات للكيلو والبطيخ من 10 الي 30 جنيها للواحدة والتفاح الاخضر 10 جنيهات

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